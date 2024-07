PCTO ed innovazione, quando il fare si integra con la creatività, l’esempio della Startupper School Academy

La scuola è terminata da un paio di settimane, rimane una coda di esami ma è tempo di riposo per la maggior parte degli studenti, così come è tempo di riflessioni, di pensieri, di progetti nuovi perché è nel momento in cui il cervello si libera degli impegni più grandi che è in grado di tirar fuori le idee migliori.

E nel momento di relax estiva, è importante tornare sull’importanza dei programmi PCTO, percorsi per le competenze Trasversali e L’orientamento che hanno sostituito da diversi anni l’alternanza scuola lavoro.

L’importanza del PCTO

Progetti quello del PCTO che se ben fatti e costruiti con obiettivi chiari, sono in grado di insegnare molto ai ragazzi, ore importanti che vanno a completare quanto viene fatto in aula.

Progetti che permettono agli studenti di metter mano praticamente ad aspetti reali del mondo del lavoro, idee innovative, green e su tematiche dove il nostro Paese è all’avanguardia a livello mondiale come il food.

Un esempio che abbiamo voluto portare all’attenzione è quello del progetto della Regione Lazio, Startupper School Academy.

Il progetto Startupper School Academy.

Promuovere i giovani talenti e sostenere l’imprenditorialità negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Lazio: sono questi i principali obiettivi di Startupper School Academy. L’iniziativa, realizzata dalla Regione Lazio insieme a Lazio Innova, è inserita nei piano scolastici del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) ed è finalizzata a stimolare la creatività e la propensione al fare impresa degli studenti.

Nata nel 2015 School Academy ha coinvolto ad oggi 1.217 scuole superiori, 58.946 studenti e 2.147 docenti. All’edizione 2023-24 hanno partecipato ben 101 Istituti scolastici, con 7.667 studenti e 240 docenti, per un totale di 493 progetti di impresa e 59 prototipi realizzati su tutto il territorio regionale.

La finale si è svolta quest’anno presso l’Aula Ezio Tarantelli della Facoltà di Economia di Sapienza Università di Roma alla presenza, tra gli altri, di Luigi Campitelli, direttore Spazi Attivi Open Innovation di Lazio Innova; Tiziana Pascucci, Prorettrice per le Politiche di orientamento e tutorato, Giovanni Di Bartolomeo, preside della Facoltà di Economia, Federica Ricci e Giuseppe Attanasi, delegati del preside per le Politiche di orientamento e tutorato della Facoltà di Economia di Sapienza Università di Roma.

I due percorsi del progetto

Nell’edizione appena conclusa sono stati due i percorsi del progetto:

Il primo chiamato Startupper tra i Banchi di Scuola, che aveva lo scopo di saper ideare (“Presenta la tua idea”) e prototipare (“Prototipa la tua idea”) progetti imprenditoriali innovativi. Gli studenti con l’occasione hanno avuto la possibilità di utilizzare i laboratori rispondendo ai contest innovativi “Sustainable Future is Now” di ENEA attraverso le iniziative “Italia in Classe A” e “FVA New Media Research”, quest’ultima nell’ambito dei progetti europei GenB, BioGov.net e Sustrack; “Sostenibilità e Benessere” di Carrefour Italia ed infine “Heritage Games: un patrimonio da salva(gioca)re” dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco (AIGU), con il supporto tecnico di Italian Videogame Program (IVIPRO).

Il secondo percorso chiamato “Startupper School Food” è un percorso formativo rivolto agli Istituti Alberghieri del Lazio, realizzato in collaborazione con Agro Camera, Carrefour Italia e Radio Food, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari del nostro territorio.

Si è aggiudicato i tre premi di “Startupper tra i Banchi di Scuola” nella categoria “Presenta la tua idea”: IIS VIA ROMA 298 di Roma con un progetto che rivisita l’opera “Meridiana Rotta” come porta-urna in legno, che contiene le ceneri di una persona cara scomparsa e, allo stesso tempo, ne onora la memoria ricordando un evento significativo della sua vita; LICEO CLASSICO M. BURATTI di Viterbo con un dispositivo di monitoraggio del consumo idrico per l’irrigazione delle coltivazioni e LICEO SCIENTIFICO STATALE LOUIS PASTEUR di Roma con una fascia di salvataggio per i bambini che si trovano in spiaggia, in riva al mare.

Per “Prototipa la tua idea”, ha vinto IISS J.VON NEUMANN di Roma con un misuratore di parametri quali la qualità dell’aria, la luminosità e la temperatura negli ambienti dedicati alle attività sportive, ma anche in luoghi di ritrovo come musei e teatri; IIS VIA ROMA 298 di Guidonia Montecelio (Rm) con un board game la cui logica nasce da un rigoroso processo geometrico additivo e sottrattivo e IIS G. MARCONI di Latina con una serra che si adatta alle condizioni metereologiche tramite App.

Piccoli progetti ma idee grandi ed innovative quelle portate dagli studenti in collaborazione con i propri docenti a dimostrazione dell’efficacia dell’alternanza scuola lavoro se ben progettata e basata su progetti solidi e obiettivi chiari.

I ragazzi, grazie a questo tipo di iniziative possono tirar fuori il loro talento imprenditoriale, imparando metodologie e strumenti innovativi utili e complementari alla loro formazione.

Veder realizzare qualcosa di concreto, tangibile in un ambito innovativo che tu stesso hai pensato e costruito è un obiettivo importante per la crescita dei ragazzi che devono vedere la scuola e la didattica nella direzione di chi deve insegnare e non solo giudicare.