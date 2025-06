PCTO, percorsi di cittadinanza attiva per svolgere le funzioni degli uffici elettorali di sezione: Accordo Quadro

Il Ministero intende promuovere, presso le Istituzioni Scolastiche, interventi formativi volti alla crescita educativa e culturale delle studentesse e degli studenti, anche allo scopo di formare cittadini consapevoli e responsabili in grado di svolgere un ruolo attivo nella società civile, così contribuendo alla crescita e allo sviluppo culturale, sociale ed umano del Paese.

In riferimento all’Accordo Quadro, sottoscritto in data 30 aprile 2025 fra il Ministero dell’istruzione e del merito, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’università e della ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI, è prevista, la possibilità per le studentesse e gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, di partecipare ad attività formative di cittadinanza attiva, in coerenza con i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento indicati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (nucleo concettuale Costituzione), da valorizzarsi anche per le finalità connesse ai

PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

Ferma restando l’autonomia delle Istituzioni scolastiche, l’adesione a tali iniziative può aver luogo a seguito di preliminari Accordi e Intese fra le Istituzioni medesime, anche costituite in reti di scuole, o fra gli Uffici Scolastici Regionali e le Prefetture territoriali di riferimento.

