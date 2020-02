Pensioni Dirigenti scolastici, domande entro il 28 febbraio

Contrariamente al restante personale che ha presentato domanda di cessazione dal servizio entro il 10 gennaio scorso, per i Dirigenti scolastici il termine per la presentazione della domanda è fissato come ogni anno al 28 febbraio.

La domanda deve essere trasmessa on-line tramite POLIS.

Requisiti per andare in pensione

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi

67 anni entro il 31 dicembre 2020.

Pensione di vecchiaia – art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall’aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni)

66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2020 d’ufficio

66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2020 a domanda

Pensione anticipata

per le donne , 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020;

, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020; per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020.

