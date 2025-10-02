Pensioni scuola 2026, chi potrà fare domanda? Tutte le info utili – DIRETTA ore 16,00

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 25 settembre, ha trasmesso il decreto ministeriale e la tabella dei requisiti per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026.

Le domande per il personale docente, educativo e ATA possono essere presentate dal 26 settembre al 21 ottobre, mentre per i Dirigenti scolastici resta ferma la scadenza del 28 febbraio.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma chi potrà fare domanda? Che novità ci sono riguardo il trattenimento in servizio dopo i 67 anni e l’abolizione del limite ordinamentale a 65 anni? Tutti aspetti che chiariremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 16,00. Ospite Manuela Calza del Centro Nazionale Flc Cgil. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

