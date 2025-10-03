Pensioni scuola 2026, si può allungare di un anno il lavoro di docente nonostante si arrivi a 67 anni l’anno prossimo?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 25 settembre, ha trasmesso il decreto ministeriale e la tabella dei requisiti per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026.

Le domande per il personale docente, educativo e ATA possono essere presentate dal 26 settembre al 21 ottobre, mentre per i Dirigenti scolastici resta ferma la scadenza del 28 febbraio.

Ma chi potrà fare domanda? Che novità ci sono riguardo il trattenimento in servizio dopo i 67 anni e l’abolizione del limite ordinamentale a 65 anni? Tutti aspetti che abbiamo chiarito nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 2 ottobre, alle ore 16,00. Ospite Manuela Calza del Centro Nazionale Flc Cgil.

Posso allungare di un anno il lavoro di docente nonostante arrivi a 67 anni l’anno prossimo?

A questa domanda l’esperta ha risposto: “Se il compimento dei 67 anni avviene entro il 31 agosto del 2026, il pensionamento è un pensionamento d’ufficio. Se i 67 anni vengono compiuti dal 1° settembre al 31 dicembre, è necessaria un’istanza volontaria. Ci sono delle eccezioni che permettono il trattenimento, ad esempio, se non si hanno i 20 anni di contributi, o se si è in regime di computo (sommando più casse pensionistiche) e non si hanno 15 anni di contributi, o se, in pieno regime contributivo, non si raggiunge l’assegno minimo che corrisponde all’assegno sociale. In condizioni ordinarie, se i 67 anni sono compiuti entro il 31 agosto 2026, la cessazione è d’ufficio”.

