Pensioni scuola: domande entro il 21 ottobre 2022, accertamento del diritto entro il 18 aprile 2023. TUTTE LE SCADENZE

La scadenza per presentare le domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2023 devono essere presentate quest’anno entro il 21 ottobre. Solo i Dirigenti scolastici hanno tempo fino al 28 febbraio 2023.

Ma queste non sono le uniche date da ricordare. Infatti, la nota di trasmissione del D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022 riepiloga tutte le scadenze successive alla presentazione dell’istanza.

Le riportiamo di seguito.

Rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda

Innanzitutto è necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Sistemazione delle posizioni

Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate dagli Ambiti territoriali provinciali del MI o dalle Istituzioni scolastiche entro la data ultima del 12 gennaio 2023.

Accertamento del diritto a pensione

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023.