Per andare a scuola usano la barca

Il Malesia ogni giorno un padre accompagna i figli a scuola, ma attraversando il mare con la barca. Sembra che non ci sia altro mezzo per raggiugere la scuola frequentata dai suoi figli, considerato che loro abitano nell’isola di Pulau Tioman, precisamente nel illaggio di Kampung Salang.

E dunque, visto pure, a quanto è dato sapere, che lo stato non pensa a costruire una scuola nell’isola e dunque a mandare gli insegnanti, come per altro avviene nelle nostre isole, e allora la scelta è forzata per non rinunciare all’istruzione dei propri figli.

La via alternativa trovata da questa famiglia, si legge su marinecue.it, è quella appunto di mandare i figli a scuola con la barca, superando così l’insularità. Sveglia all’alba e via ad affrontare il mare, sperando sempre che sia colmo o almeno navigabile.

Ci sarebbe un altro modo per raggiungere la scuola che si trova a Sekolah Kebangsaan Tekek, ma sarebbe un percorso faticoso e difficile, oltre che pericoloso, dal momento che, oltre ad attraversare la foresta per circa quattro ore, con salite ripide e discese ardue, esisterebbero animali velenosi.

Da qui la scelta della barca, che accorcia il tempo, evita il bosco con i suoi agguati e non è faticoso come camminare per ore intere.

La giornata tipo, per questi ragazzi e il loro papà, sarebbe scandita, prima da un viaggio in moto fino al molo, poi la navigazione con la barca per circa 10-15 minuti e infine un altro tratto in moto, fino alla scuola.

Terminate le lezioni, il percorso inverso, mentre al papà ne toccano altri due viaggi, per ritornare a casa, dopo avere accompagnato i figli, e poi nuovamente in barca per riprenderli dalla scuola, e sempre sperando che il motore della barca resista, perché altrimenti tutto si ingolfa.

Tuttavia, nonostante questi sacrifici, i ragazzi ottengono ottimi risultati a scuola, sia nelle materie che nelle attività sportive.

Quando si dice la “buona volontà”