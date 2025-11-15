Neoassunti in ruolo, il prof che consegue l’abilitazione entro dicembre farà l’anno di prova nel 2025/26

Un prof neoassunto in ruolo con un contratto a tempo determinato, a partire dall’1 settembre 2025, per avere superato il concorso ordinario PNRR 2024 senza l’abilitazione ma solo con titolo di laurea e 24 CFU, ci chiede se una volta conseguita l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso del suo attuale ruolo, potrà considerare l’anno scolastico 2025/2026 come suo anno di formazione e prova. Ci chiede quindi se già nell’anno scolastico 2025/2026 dovrà avere un tutor per l’anno di prova, se dovrà frequentare i laboratori organizzati per la formazione iniziale dei docenti neoassunti e se dovrà sostenere il colloquio con il “Comitato di valutazione” della scuola di servizio.

Normativa di riferimento

È utile sapere che gli uffici scolastici regionali di tutta italia stanno, in questo mese di novembre, facendo un preciso monitoraggio dei docenti neoassunti, assunti negli anni passati e passati di ruolo con la mobilità professionale 2025/2026, che saranno quindi chiamati a svolgere in questo anno scolastico il loro anno di formazione e prova.

In particolare potranno svolgere l’anno di prova tutti i docenti che, pur avendo accettato la sede di ruolo da una graduatoria di concorso PNRR, sono stati assunti con contratto a tempo determinato in attesa del conseguimento dell’abilitazione 30, 36 o 60 CFU avviata dalle Università proprio per i docenti neoassunti.

A tal proposito è interessante leggere la scheda operativa del MIM (Allegato A) al DM 137 dell’11 luglio 2025, a firma Giuseppe Valditara, che al punto B.15.2 specifica quanto segue: “I vincitori dei concorsi di cui all’articolo 4, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto legge n. 255 del 2001 che conseguono l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell’anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell’anno scolastico 2025/2026“.

Risposta al nostro lettore

Quindi rispondiamo al nostro lettore che, se ha vinto il concorso PNRR 2 ed è stato assunto in ruolo a partire dall’1 settembre 2025, ma il suo contratto è a tempo determinato in attesa del conseguimento dell’abilitazione, potrà svolgere il suo anno di prova nel 2025/2026 se ha conseguito già la sua abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso del suo ruolo o se conseguirà tale titolo entro il prossimo 31 dicembre. Per cui se per esempio il docente ha segnalato alla scuola di titolarità, l’avvenuta abilitazione, allora il suo contratto dovrà essere convertito in contratto a tempo indeterminato e, l’anno 2025/2026 potrà essere considerato, a tutti gli effetti, come l’anno di formazione e prova.