Percorsi abilitanti 30 CFU, è corsa contro il tempo per abilitarsi e consentire ai vincitori di concorso di passare a tempo indeterminato

Esiste una corsia preferenziale per i vincitori del concorso PNRR 1 che non hanno l’abilitazione per frequentare i percorsi universitari 30 CFU abilitanti e poter passare ad avere conferma in ruolo e contratto a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2025. È una corsa contro il tempo ma i bandi stanno per uscire e già dal prossimo marzo inizierà la frequenza di questi percorsi 30 CFU, entro giugno 2025 l’abilitazione sarà certamente conseguita.

Migliaia di docenti interessati ai corsi abilitanti

Sono qualcosa come 13 mila i docenti vincitori del concorso PNRR 2023 che non hanno ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in cui sono già di ruolo con un contratto a tempo determinato. Questi docenti per firmare, già a partire dall’1 settembre 2025, un contratto a tempo indeterminato dovranno avere conseguito, attraverso i percorsi abilitanti definiti dal DPCM 4 agosto 2023, l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in cui sono stati immessi in ruolo con contratto a tempo determinato a partire dall’1 settembre 2024. Tali insegnanti ovviamente dovranno anche aver superato l’anno di prova che stanno svolgendo con un contratto a tempo determinato dall’1 settembre 2024 o comunque da dicembre 2024 per chi è entrato in ruolo nel periodo tra settembre e dicembre 2024.

Percorsi di 30 e 36 CFU

Tra i vari percorsi abilitanti che dovranno essere attivati, si presume a marzo 2025, c’è il percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023. Si tratta di un percorso destinato a chi ha svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché chi ha sostenuto le prove del concorso straordinario bis.

Per coloro che hanno partecipato al concorso a cattedra PNRR 2023 con laurea + 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 c’è il percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Si tratta di un percorso riservato ai vincitori del concorso PNRR che hanno presentato domanda in possesso di laurea+ 24 CFU e quindi una volta inserito in ruolo a tempo determinato avrebbero dovuto svolgere proprio il percorso abilitante di 36 CFU.

Le tipologie di percorso abilitante suddette dovranno essere quelle funzionali ai vincitori del concorso PNRR 2023 che hanno assunto il ruolo con un contratto a tempo determinato e quindi nell’anno scolastico 2024/2025 starebbero svolgendo l’anno di prova.