Percorsi abilitanti 30 e 36 CFU per i vincitori di concorso PNRR 2023, serve flessibilità per assegnare il completamento più conveniente

La nota MIM e MUR del 6 febbraio 2025 è molto chiara nel punto in cui si riferisce al completamento della formazione iniziale per i docenti vincitori del concorso PNRR 2023. Alcuni docenti vincitori del concorso ordinario PNRR 2023 per la classe di concorso A027 nella Regione Calabria, chiedono di potere accedere al percorso 30 CFU, in qualità di triennalisti, anche se all’atto dell’istanza di partecipazione al concorso PNRR 2023 hanno partecipato con titolo di laurea in matematica e i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022. Tale richiesta nasce perché all’atto del bando del percorso abilitante ( che scade lunedì 10 marzo 2025) hanno raggiunto i tre anni di servizio nelle scuole statali, di cui uno nella classe di concorso specifica, nell’ultimo quinquennio.

Ecco cosa dice la nota MIM e MUR

In un passaggio della nota MIM e MUR n. 2884 del 6 febbario 2025, c’è scritto che ai fini della definizione del percorso di completamento della formazione iniziale da svolgere per l’acquisizione dell’abilitazione specifica alla classe di concorso per cui è stato vinto il concorso PNRR 2023, l’Ufficio scolastico regionale dovrà valutare puntualmente la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso.

Questo significa che se il docente di ruolo con contratto a tempo determinato per effetto del superamento del concorso PNRR 2023, a cui aveva avuto accesso per la laurea e i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022, ha acquisto, entro la data del bando del percorso abilitante, i tre anni di servizio di cui uno nella classe di concorso specifica nell’ultimo quinquennio, allora ha diritto a fare, ai fini del percorso abilitante, i 30 CFU e non i 36 CFU.