Percorsi abilitanti 60, 30 e 36 CFU: Avvio dei nuovi percorsi anno accademico 2025/2026

Con l’inizio del nuovo anno accademico 2025/2026 sono previsti, presso le università che ne hanno presentato richiesta entro il 24 ottobre del 2025, i nuovi percorsi di formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado al fine di conseguire l’abilitazione quale titolo obbligatorio per partecipare al concorso.

Bandi universitari

Le università accreditate, nel loro portale, pubblicheranno i nuovi percorsi per la formazione dei docenti e per il conseguimento dell’abilitazione, necessaria per partecipare al concorso, che dovranno indicare:

• Il numero dei posti autorizzati per ciascuna classe di concorso;

• I requisiti per iscriversi;

• Le modalità di selezione nel caso di un numero d’iscrizioni superiore al numero dei posti;

• Il costo per ogni percorso.

Percorsi

Ai percorsi di formazione iniziale e abilitante per il conseguimento di 60, 36 e 30 CFU possono iscriversi i docenti in relazione alla loro situazione specifica come di seguito indicato:

Ai percorsi per il conseguimento dei 60 CFU possono iscriversi i docenti in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso o iscritto a una laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 CFU conseguiti.

Al percorso da 30 CFU/CFA possono iscriversi:

• I docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis;

• I docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque, anche non continuativi, nelle scuole statali o paritarie;

• I docenti con tre anni di servizio vincitori di concorso neoassunti.

Al percorso da 36 CFU/CFA di completamento possono iscriversi:

• I docenti vincitori di concorso che avevano i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

• I docenti ITP vincitori di concorso non abilitati.

Costi

I costi dei singoli percorsi varia in relazione al tipo di percorso abilitante.

Per i percorsi di 60 CFU il costo massimo dovrebbe aggirarsi intorno a 2.500 e non superare i 3000 euro, mentre i percorsi di 30 e 36 CFU dovrebbe aggirarsi intorno a 1.800 e 2.200 euro.

Novità previste

Per l’avvio dei nuovi percorsi abilitanti è possibile che vi siano delle novità riguardanti:

Le modalità dei percorsi che potrebbero essere in modalità on line ad eccezione dei tirocini e dei laboratori;

I candidati con tre anni di servizio sia nelle scuole statali sia nelle scuole paritarie, che potrebbero avere delle riserve di posti nell’accesso al percorso abilitante;

La possibilità di richiedere con riserva i permessi studio per i docenti con contratto a tempo determinato;

Le classi di concorso accorpate per le quali sono previste modalità semplificate per l’abilitazione su CDC affini.