Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU, se ne può seguire più di uno nello stesso anno accademico? Risponde l’esperto

Il 24 febbraio 2025, il MUR, sulla base del parere del Ministro dell’Istruzione e del Merito, che ha indicato un fabbisogno di 44.283 docenti suddivisi per regione e classe di concorso, ha emanato il decreto n° 156 .Tale decreto dispone l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione per i docenti di posto comune, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2024/2025, con l’obiettivo di garantire la selettività delle procedure concorsuali.

Ad alcune domande al riguardo abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 27 febbraio con i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Alla domanda di un lettore se si possono seguire due percorsi abilitanti nello stesso anno accademico, il nostro esperto ha risposto: “Sì, è possibile partecipare a percorsi abilitanti in due università diverse, ma non nella stessa istituzione. Addirittura, chi è di ruolo può conseguire una seconda abilitazione conseguendo 30 CFU”.

RIVEDI LA DIRETTA