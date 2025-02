Percorsi abilitanti, 44.283 posti autorizzati: si tratta della prima parte, il numero non è definitivo

Come abbiamo scritto, il MUR ha pubblicato il decreto ministeriale n. 156 del 24-02-2025 che stabilisce le disposizioni per l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie per l’anno accademico 2024/2025, concentrandosi sui percorsi già accreditati.

Il decreto definisce l’offerta formativa, i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento dei percorsi, comprese le attività di tirocinio e le percentuali minime di presenza. Il testo disciplina anche i percorsi di completamento per i vincitori di concorso e il conseguimento di ulteriori abilitazioni, considerando anche i titoli esteri.

La precisazione del Mur

Una nota del MUR specifica che i posti autorizzati sono 44.283 ma, con riferimento ai percorsi per i quali è stato richiesto un nuovo accreditamento, e ai percorsi già accreditati per i quali sono state apportate modifiche, è in fase di ultimazione la relativa procedura di verifica. I posti verranno autorizzati con un successivo provvedimento.

LEGGI IL DECRETO

RIPARTIZIONE POSTI

TABELLE TITOLI

RISERVE