Percorsi abilitanti e 2° ciclo Indire sostegno in arrivo – DIRETTA ore 16,00

Nuovi percorsi Indire sostegno, quali le novità e soprattutto quali le prospettive? Quali novità ci sono sui nuovi percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU? Quali sono i costi per entrare a frequentare un percorso INDIRE sostegno? Tali corsi sono compatibili con altri corsi ricadenti nello stesso anno accademico? Quali costi hanno i percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU e quali i tempi per il conseguimento del titolo?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 30 ottobre alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

