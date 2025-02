Percorsi abilitanti, il MUR ha pubblicato il decreto ministeriale con titoli e posti – SCARICA LE TABELLE

Il MUR ha pubblicato il decreto ministeriale n. 156 del 24-02-2025 che stabilisce le disposizioni per l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie per l’anno accademico 2024/2025, concentrandosi sui percorsi già accreditati. Il decreto definisce l’offerta formativa, i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento dei percorsi, comprese le attività di tirocinio e le percentuali minime di presenza. Il testo disciplina anche i percorsi di completamento per i vincitori di concorso e il conseguimento di ulteriori abilitazioni, considerando anche i titoli esteri.

