Percorsi abilitanti, secondo decreto MUR: posti autorizzati e titoli valutabili – PDF

Il Ministero Università e Ricerca ha pubblicato il secondo decreto di autorizzazione dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025.

Si tratta del Decreto Ministeriale n. 270 del 19 marzo 2025, al quale sono allegati:

ALLEGATO A – Ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione insegnanti accreditamenti 2024/2025 e integrazione posti percorsi 2023/2024

– Ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione insegnanti accreditamenti 2024/2025 e integrazione posti percorsi 2023/2024 ALLEGATO B – Tabella dei titoli valutabili per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Offerta formativa

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;

b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA.

Modalità di ammissione

Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Se le domande di ammissione dei candidati ai percorsi 60 CFU/CFA eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi 30 CFU/CFA eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 24 febbraio 2025, n. 148.

In tutti i casi previsti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.

Modalità di svolgimento dei percorsi

Per l’anno accademico 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.

Per l’accesso alla prova finale, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

Possibile la contemporanea frequenza dei percorsi con il TFA sostegno

Per l’a.a. 2024/2025 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con il nono ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Tirocinio

Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi- classe pari a 12 ore.

Percorsi di completamento

Per i vincitori di concorso, l’offerta formativa relativa ai percorsi di completamento, è erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nell’ a.a. 2023/2024 o nel corrente l’a.a. 2024/2025, nella seguente articolazione:

a) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso

b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, destinato ai vincitori del concorso.

c) Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, destinato a coloro i quali, entro

il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA.

Per il percorso di completamento di cui alla lett. b), il costo massimo complessivo, tenuto conto del percorso già sostenuto in qualsiasi delle sedi già accreditate, non può superare l’importo di euro 2.500.

Titoli esteri

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

