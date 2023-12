Percorsi ad indirizzo musicale Toscana, cosa devono fare le scuole secondarie di I grado per le nuove attivazioni

Il Decreto Interministeriale n. 176 del 1° luglio 2022 ha disciplinato le richieste di attivazione di nuovi percorsi a indirizzo musicale, prevedendo il monitoraggio di quelli già precedentemente autorizzati.

Come indicato nella nota 19600 del 19 dicembre 2023, i Dirigenti Scolastici delle istituzioni statali del I ciclo della regione Toscana, interessati ad attivare a partire dall’a.s. 2024/2025 un percorso a indirizzo musicale, dovranno inviare via PEO alla Direzione Generale USR Toscana ([email protected]) entro e non oltre il 2 marzo 2024 la documentazione richiesta nella nota stessa.

La nota spiega anche come richiedere l’autorizzazione dei gruppi classe prima per l’a.s. 2024/2025 delle scuole dove sono già presenti percorsi a indirizzo musicale. La scadenza è sempre il 2 marzo 2023.