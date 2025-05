Percorsi INDIRE: emanato l’avviso per l’attivazione dei percorsi di sostegno per i docenti triennalisti

Percorsi INDIRE: emanato l’avviso per l’attivazione dei percorsi di sostegno per i...

Il ministro dell’Istruzione e del Merito con la pubblicazione della nota n° 20365, ha invitato le università interessate all’attivazione dei percorsi previsti dall’art. 6 del decreto 71 del 2024 per i docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno senza titolo di specializzazione sul medesimo grado d’istruzione.

Percorsi attivabili

Con il suddetto avviso il Ministero intende acquisire la manifestazione d’interesse delle Università all’attivazione dei citati percorsi e, a tal fine, comunica che i posti

complessivamente attivabili sono pari a 20.700, così ripartiti:

n . 3.000 posti per la scuola dell’infanzia;

posti per la n. 1 2.300 posti per la scuola primaria ;

posti per la ; n. 3.600 posti per la scuola secondaria di primo grado;

posti per la scuola n. 1.800 posti per la scuola secondaria di secondo grado

Requisiti richiesti alle università

L’avviso suddetto nel riprendere l’art. 2 del decreto 75 del 24 aprile 2025, specifica i requisiti che devono avere le università per attivare i suddetti percorsi che sono:

• presenza di una proposta didattica conforme ai contenuti di cui all’Allegato A;

• direzione del percorso di specializzazione affidata a un professore universitario di I o II fascia dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all’Allegato A;

• presenza di docenti a cui affidare gli insegnamenti dell’Allegato A, con competenze sui temi dell’inclusione;

• presenza di laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado d’istruzione per il quale è attivato il laboratorio;

• presenza di tutor d’aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona.

Ulteriori avvisi

Con eventuali successivi avvisi potranno essere acquisite manifestazioni d’interesse per ulteriori percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, nei limiti previsti dall’Allegato B al citato decreto ministeriale n. 75/2025.

Chi potrà partecipare

Possono partecipare ai suddetti percorsi i docenti che hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, nel medesimo grado d’istruzione al quale si riferisce il servizio prestato.

Validità del servizio

Per ogni anno scolastico ai fini del triennio, i docenti devono aver svolto almeno 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali. Per la scuola dell’infanzia il termine delle lezioni è il 30 giugno.