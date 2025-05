Percorsi INDIRE per docenti di sostegno: requisiti, numero dei posti, crediti, durata, modalità e costi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito al fine di sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno, ha previsto, in aggiunta ai percorsi di specializzazione organizzati dalle università, in via straordinaria e transitoria fino al 31 dicembre del 2025, l’attivazione dei percorsi di formazione organizzati dall’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa).

Requisiti

Ai percorsi promossi e organizzati dall’INDIRE, possono partecipare:

A) Per il medesimo grado d’istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti che nei cinque anni precedenti hanno prestato nelle scuole statali o paritarie, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi.

B) I docenti che hanno conseguito la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità all’estero e sono in attesa di riconoscimento da parte del Ministero Italiano

Posti previsti per i triennalisti

Per i docenti con tre anni di servizio sono previsti complessivamente 20.700 posti così ripartiti:

• n. 3.000 posti per la scuola dell’infanzia;

• n. 12.300 posti per la scuola primaria;

• n. 3.600 posti per la scuola secondaria di primo grado;

• n. 1.800 posti per la scuola secondaria di secondo grado

Posti previsti per i docenti specializzati all’estero

Per i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, son previsti complessivamente 4.500 posti così ripartiti:

• n. 1125 posti per la scuola dell’infanzia;

• n. 1125 posti per la scuola primaria;

• n. 1125 posti per la scuola secondaria di primo grado;

• n. 1125 posti per la scuola secondaria di secondo grado.

Fermo restante la suddetta ripartizione in forma meramente indicativa

Crediti conseguibili

• Per quanto riguarda i docenti con tre anni di servizio sul sostegno senza titolo di specializzazione, la normativa prevede il conseguimento di 40 crediti formativi;

• Per quanto riguarda i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, la normativa prevede:

Per i docenti che hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, almeno un anno scolastico in Italia su posto sostegno sullo specifico grado d’interesse, il conseguimento di 36 crediti formativi, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio.

intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio. Per i docenti che non hanno maturato alcun servizio sul sostegno in Italia il conseguimento di 48 crediti formativi di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.

Modalità attivazione

I corsi promossi dall’INDIRE possono essere attivati non solo dall’INDIRE, ma anche autonomamente dalle università o in convenzione con L’INDIRE. Le attività dei percorsi, promossi dall’INDIRE, si svolgeranno in modalità sincrona, prevedendo un massimo del 10% di attività in formato asincrono, mentre i laboratori dono tutti in modalità sincrona. I candidati possono assentarsi per un massimo del 10% delle ore previste.

Esame finale

L’esame finale consisterà in un colloquio in presenza su un elaborato scritto relativo a un caso di studio scelto dal corsista in base alla propria esperienza professionale.

Validità del titolo

Al termine de percorso e degli esami finali sarà rilasciato il titolo di specializzazione sul sostegno con l’avvertenza che il titolo rilasciato dalle Università è una specializzazione universitaria riconosciuta a tutti gli effetti, mentre quello rilasciato da INDIRE è una specializzazione non universitaria utilizzabile solo a livello nazionale.

Costi

Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione è determinato nella misura massima di:

• euro 1.300,00 (milletrecento/00) per i corsisti con tre anni di servizio;

• euro 1.500,00(millecinquecento/00) per i corsisti che non hanno prestato servizio in Italia e devono conseguire 48 crediti;

• euro 900,00(novecento/00) per i corsisti che hanno prestato servizio in Italia e devono conseguire 36 crediti.

L’importo va versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.