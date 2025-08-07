Percorsi Indire sostegno, per gli specializzati estero avvio della formazione il 22 agosto. Comunicato il link dell’ambiente online

Con avviso del 7 agosto Indire ha comunicato che le attività formative dei percorsi di sostegno per gli specializzati all’estero avranno inizio venerdì 22 agosto. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il calendario didattico dei vari moduli.

Sempre Indire informa che alcuni giorni prima dell’avvio delle attività formative, gli interessati riceveranno all’indirizzo email indicato in fase di iscrizione le credenziali di accesso all’ambiente di formazione che sarà raggiungibile all’indirizzo: https://dm77.indiretfa.it

Ricordiamo che le attività formative sono riservate a coloro che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

aver superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore;

aver superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Oltre al possesso di uno dei requisiti di cui ai punti precedenti, i candidati hanno dovuto presentare la rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale alla data del 1 giugno 2024 siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione da parte della amministrazione di un provvedimento espresso.

Il candidato ha dovuto dar prova dell’avvenuta rinuncia mediante comunicazione degli estremi della stessa in fase di iscrizione.