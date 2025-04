Personale ATA, 28 aprile è data da ricordare per le graduatorie 24 mesi e la terza fascia

A fine aprile c’è una data da ricordare per quanto concerne le graduatorie del personale ATA.

Si tratta del 28 aprile, data dalla quale decorre il termine per la presentazione delle istanze per i concorsi 24 mesi ATA.

Dalla stessa data possono anche presentare domanda per sciogliere la riserva coloro che si sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA senza il possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), requisito indispensabile per permanere in graduatoria per tutti i profili (ad esclusione di quello di collaboratore scolastico).

Graduatorie 24 mesi ATA

Con nota del 10 aprile il MIM ha dato ufficialmente il via ai concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA.

In proposito, i singoli USR hanno pubblicato i bandi.

Abruzzo – bandi

Basilicata – bandi

Calabria – bandi

Campania – bandi

Emilia-Romagna – bandi

Friuli Venezia Giulia – bandi

Lazio – bandi

Liguria – bandi

Lombardia – bandi

Marche – bandi

Molise – bandi

Piemonte – bandi

Puglia – bandi

Sardegna – bandi

Sicilia – bandi

Toscana – bandi

Umbria – bandi

Veneto – bandi

Graduatorie terza fascia ATA

Con nota del 10 aprile il MIM ha comunicato che dal 28 aprile 2025 e fino al 9 maggio 2025 sarà resa disponibile un’apposita procedura informatizzata per consentire di dichiarare l’avvenuto conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per coloro che si sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA senza possedere la CIAD.

La certificazione deve essere conseguita entro il 30 aprile 2025.