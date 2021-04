Personale Ata, come diventare collaboratore scolastico? Domanda in scadenza il 22 aprile

Come diventare collaboratore scolastico? Al momento (già da lunedì 22 marzo 2021) sono aperte le iscrizioni per l’inserimento o l’aggiornamento della cosiddetta terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata.

Alla domanda, valida per il triennio 2021/23 e alla quale si potrà aderire fino al 22 aprile sul portale Istanze Online, sarebbero interessate oltre due milioni di persone.

Chi è il personale Ata

Il collaboratore scolastico fa parte della categoria definita Personale Ata. Con l’acronimo ATA si indica tutto il personale che presta servizio in una struttura scolastica o educativa con compiti amministrativi, tecnici e ausiliari.

Ci si può candidare per diversi profili:

collaboratori scolastici

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

guardarobieri

infermieri

cuochi

addetti all’azienda agraria

Ma cosa sono esattamente le graduatorie di terza fascia? Lo chiarisce il Ministero dell’Istruzione:

Graduatorie di istituto (ATA a tempo determinato)

Ogni scuola dispone di graduatorie di istituto per conferire gli incarichi a tempo determinato.

Le graduatorie d’istituto sono divise in tre fasce, che determinano l’ordine secondo il quale sono convocati i candidati.

Prima fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi- articolo 554 del Decreto legislativo 297 del1994).

Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere (Decreto ministeriale 75 del 2001), elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (Decreto ministeriale 35 del 2004).

Terza Fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal Miur con cadenza triennale.

