Come si fa a diventare collaboratore scolastico?

Come diventare collaboratore scolastico? In questo momento partecipando alle procedure per l’inserimento nella cosiddetta Graduatoria di Terza fascia Ata, presentando domanda on-line, attraverso il portale POLIS del Ministero dell’Istruzione, entro il 22 aprile 2021.

Il collaboratore scolastico fa parte della categoria definita Personale Ata. Con l’acronimo ATA si indica tutto il personale che presta servizio in una struttura scolastica o educativa con compiti amministrativi, tecnici e ausiliari.

Ci si può candidare per diversi profili:

collaboratori scolastici

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

guardarobieri

infermieri

cuochi

addetti all’azienda agraria

Graduatorie terza fascia ATA

Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA vengono utilizzate dalle scuole per coprire le supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

In questo periodo si stanno aggiornando le graduatorie che serviranno dall’a.s. 2021/22 all’a.s. 2023/2024.

Per poter accedere a queste graduatorie, è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti per i vari profili professionali, ai sensi del D.M. n. 50/2021.

La playlist con tutte le guide per gli aspiranti collaboratori scolastici, e non solo

Come si presenta domanda

In particolare, le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento devono essere prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Al riguardo, si ricorda che le credenziali dell’area riservata del portale Ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purchè siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

LEGGI ANCHE