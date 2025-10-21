Personale ATA cos’è, quali compiti è chiamato a svolgere e quali requisiti sono richiesti

Personale ATA cos’è, quali compiti è chiamato a svolgere e quali requisiti...

L’acronimo ATA si riferisce al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario che opera nelle istituzioni scolastiche di tutti gli ordini e gradi con compiti ben specifici indispensabili al funzionamento di una struttura complessa che richiede del personale con funzioni e compiti oltre l’insegnamento.

Profili professionali ATA

Il sistema di classificazione del personale ATA, secondo le modifiche introdotte dal CCNL 2019/2021, è articolato in quattro Aree, cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia:

• Area dei Collaboratori

• Area degli Operatori

• Area degli Assistenti

• Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

Area dei collaboratori

Appartengono a quest’Area i lavoratori che eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni ricevute, attività caratterizzata da procedure definite, anche in sequenze diverse, che possono richiedere l’uso di strumentazione. Nello specifico in quest’area rientra il profilo del collaboratore scolastico con il compito di addetto ai servizi generali della scuola

Requisiti

Per accedere al profilo di collaboratore scolastico è necessario avere il Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione.

Area degli Operatori

Appartengono a quest’area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità operative e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni nonché autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. Nello specifico rientrano in quest’area i profili di operatore scolastico e operatore dei servizi agrari.

Operatore scolastico

con il compito di svolgere, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

Requisiti

Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale o

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali

Operatore dei servizi agrari



Con il compito di svolgere attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.

Requisiti

Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro–ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Area degli assistenti

Appartengono a quest’Area i lavoratori che svolgono compiti complessi richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure, anche con l’utilizzazione di macchinari o attrezzature elettroniche, di cui hanno piena conoscenza comprensione e consapevolezza. Appartengono a quest’area i profili di: Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere e Infermiere.

Assistente amministrativo

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale). Ha competenza e responsabilità diretta della tenuta dell’archivio, del protocollo e del magazzino, del quale garantisce anche la custodia, la verifica, la registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.

Requisiti

Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Assistente tecnico

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo:

• La conduzione tecnica di laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità;

• Il supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche;

• La guida degli autoveicoli e la loro manutenzione ordinaria;

• L’assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Requisiti

Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Cuoco

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo, la preparazione e il confezionamento dei pasti, la conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione.

Requisiti

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure quali, a titolo esemplificativo, la conservazione, la custodia e la cura del corredo degli alunni; l’organizzazione e la tenuta del guardaroba.

Requisiti

Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Infermiere

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo, organizzazione e funzionamento dell’infermeria, cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Somministra le terapie e pone in essere le misure di prevenzione prescritte.

Requisiti

Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

Appartengono a quest’Area i lavoratori che svolgono attività lavorativa che può anche avere rilevanza esterna, con autonomia operativa nella definizione e nella predisposizione degli atti e nello svolgimento dei servizi amministrativi e tecnici, con possibili funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti sulla base delle eventuali risorse assegnate.

Requisiti

Per il personale destinato ai servizi amministrativi: Laurea in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Per il personale destinato ai servizi tecnici: Laurea relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.