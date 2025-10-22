Personale ATA graduatorie, requisiti e procedura prevista per accedere nei ruoli della scuola statale

Per accedere ai diversi profili previsti per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) gli aspiranti, in possesso dei requisiti previsti dal concorso per soli titoli, devono presentare la domanda di partecipazione per essere inseriti in una graduatoria con il punteggio spettante in rapporto al titolo di accesso, al servizio prestato e ai titoli culturali posseduti.

Requisiti per singoli profili

• Per Collaboratore scolastico: Il Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al DLgs 61/17 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione.

• Per Operatore scolastico: L’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. In alternativa, il Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al DLgs 61/17 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

• Per Operatore dei Servizi Agrari :L’attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Per Assistente amministrativo: Il diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Per Assistente tecnico: Il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Per Cuoco: Il diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Per Guardarobiere: Il Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Per Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Concorsi per soli titoli



Si tratta di graduatorie distinte in prima fascia, seconda fascia e Terza Fascia ognuna delle quali ha una sua caratteristica specifica e alla quale possono iscriversi soltanto determinate categorie di operatori scolastici.

La prima fascia

Il concorso per soli titoli (graduatoria 24 mesi) è bandito annualmente dall’Ufficio Scolastico Regionale di competenza per ogni singolo profilo in conformità a un’ordinanza Ministeriale nella quale sono dettate le disposizioni specifiche per chi può partecipare e la procedura da seguire.

Caratteristiche del bando

Le graduatorie di prima fascia hanno carattere permanente e sono integrate annualmente dai nuovi candidati che sono inseriti nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato. I candidati già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e a ottenere la modifica del punteggio, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza.

Nomine in ruolo

Dalle graduatorie di prima fascia, integrate e aggiornate, sulla scorta dei posti disponibili, l’amministrazione procede alla nomina in ruolo, secondo l’ordine delle graduatorie.

Chi può partecipare

Possono partecipare al concorso per soli titoli relativamente alla prima fascia i candidati che hanno svolto un servizio di 24 mesi o di 23 mesi e 16 giorni poiché i 16 giorni acquistano il valore di mese intero. Il servizio per l’accesso alla cosiddetta graduatoria 24 mesi deve essere svolto per intero esclusivamente nella scuola statale e nello specifico profilo per il quale si chiede di partecipare o in posti di profili funzionali superiori.

Seconda fascia

Le graduatorie di seconda fascia, sono delle graduatorie, ormai esaurite, nelle quali, qualora dovessero ancora essere presenti in qualche territorio, sono costituite da personale facente parte delle graduatorie provinciali a esaurimento dei relativi profili.

Terza fascia

Le graduatorie di terza fascia sono costituite da candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dai Bandi e sono emanati ogni tre anni. Le graduatorie di terza fascia elaborate da una scuola capofila, sono utilizzate per le supplenze brevi e saltuarie dopo aver esaurite le eventuali graduatorie di prima e seconda fascia dalle quali si attinge per le immissioni in ruolo.

Percorso

In sintesi se un candidato decidesse di voler intraprendere la professione in uno specifico profilo dalla normativa in vigore, per prima cosa deve acquisire il titolo richiesto per quel determinato profilo, fare domanda per essere inserito in terza fascia svolgere servizio per almeno 23 mesi e 16 giorni in un determinato profilo e successivamente presentare la domanda per la graduatoria 24 mesi dalla quale si attinge per le immissioni in ruolo.