Personale Ata impiegato in segreteria, in arrivo piano di formazione

Il Ministero dell’Istruzione, secondo quanto riferisce il sindacato Flc Cgil, avrebbe aperto la strada alla formazione del personale Ata impiegato nelle segreterie, con particolare riguardo ai DSGA neo assunti nell’anno scolastico 2021/2022.

L’informativa del Ministero

L’Amministrazione ha illustrato i contenuti di un documento che programma le attività formative soprattutto per i DSGA neo immessi in ruolo, ma che allarga l’ambito di formazione anche a tutto il personale ATA impiegato nelle segreterie – si legge nel comunicato sindacale -. La formazione sarà erogata dall’Amministrazione centrale, avvalendosi della piattaforma informativa “Io Conto” e per gli approfondimenti di settore e per l’individuazione dell’effettivo fabbisogno di formazione rilevato nei territori saranno coinvolte le scuole polo.

Sono state individuate delle tematiche specifiche da affrontare nelle attività online e nei laboratori formativi e viene prevista la figura del Tutor.

Una prospettiva apprezzata anche dalle sigle sindacali, sebbene la richiesta sia relativa a una formazione continua e non episodica, oltre che a una formazione adeguatamente remunerata.

Personale ATA

Più nel dettaglio, ecco le aree Ata e i gradi di scuola nei quali il personale Ata viene impiegato.

Collaboratore scolastico (CS): in tutte le scuole

Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR), solo negli istituti agrari

Assistente Amministrativo (AA): in tutte le scuole

Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II grado

Cuoco (CU): solo nei convitti/educandati

Infermiere (IF): solo nei convitti/educandati

Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandati

Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): in tutte le scuole.

Dunque, quanto alla formazione di cu si è parlato, questa riguarderà le categorie Assistente Amministrativo (AA); e Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).