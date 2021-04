Personale Ata: quale formazione? La proposta della Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, nella veste di ente formativo accreditato dal Ministero dell’Istruzione, ha progettato un piano di formazione rivolto alle scuole che desiderino potenziare le competenze del Personale Ata su diversi fronti, da quello amministrativo-gestionale a quello tecnico-informatico o più prettamente di relazione o di gestione della disabilità.

La proposta formativa si pone l’obiettivo di supportare le scuole nel momento del primo inserimento di nuovo personale e in quello di potenziamento di competenze specifiche, nell’ottica della specializzazione di ruoli e mansioni tra i lavoratori delle segreterie scolastiche o tra i tecnici e gli ausiliari.

Così, ad esempio, per conoscere il ciclo di vita completo del documento amministrativo, trattato con modalità informatiche; o per apprendere il flusso documentale delle istituzioni scolastiche e la procedura di protocollazione, consigliamo il corso sul “Processo di dematerializzazione nelle istituzioni scolastiche“, rivolto non solo ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi ma anche agli Assistenti Amministrativi.

La lista dei corsi della Tecnica della Scuola

Per il personale amministrativo

Per il personale ausiliario

Per gli assistenti tecnici

Come richiedere un corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta [email protected] o chiama al numero 095 448780.

