Personale Ata terza fascia 2024, requisiti e valutazione dei titoli d’accesso ai diversi profili: criterio univoco

L’allegato A al decreto 89 del 21 maggio 2024, in merito alle graduatorie ATA di terza fascia, in riscontro ai profili professionali individuati all’interno delle singole aree secondo il nuovo sistema di classificazione dispone un criterio univoco per la valutazione del titolo di accesso previsto per ogni profilo. Gli ammessi in graduatoria con un titolo oggi non considerato più valido mantengono il diritto di permanenza a condizione di presentare la domanda.

Collaboratori scolastici

Per presentare la domanda per il profilo di collaboratore scolastico bisogna avere un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale.

Operatore scolastico

Si accede con uno dei seguenti titoli:

Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali;

di operatore dei servizi sociali; Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale.

Il titolo di accesso deve essere accompagnato dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Operatore dei servizi agrari

Si accede con uno dei seguenti Attestati di qualifica professionale di operatore: agrituristico, agro industriale, agro-ambientale, agro-alimentare, o altro titolo equipollente.

Il titolo di accesso deve essere accompagnato dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Assistente amministrativo

Al profilo di Assistente amministrativo si accede con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Assistente tecnico

Al profilo di Assistente tecnico si accede con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Cuoco

Al profilo di Cuoco si accede con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere

Al profilo di Guardarobiere si accede con il Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere

Al profilo di Infermiere si accede con la Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Titolo d’accesso in decimi

Qualora il titolo d’accesso sia espresso in decimi, i punti spettanti sono pari alla media dei voti riportati con esclusione dei voti di religione, di educazione fisica e condotta.

Titolo d’accesso con giudizio

Qualora il titolo d’accesso sia espresso con un giudizio i punti spettanti sono:

sufficiente punti 6;

buono punti 7;

distinto punti 8;

ottimo punti 9;

Titolo d’accesso con unico voto

Qualora il titolo d’accesso sia espresso con un unico voto per tutte le materie, o presenta qualsiasi altra tipologia di valutazione, deve essere rapportata a 10.

(es. un candidato con un voto pari a 48/60 avrà diritto a 8 punti derivati dalla seguente formula 48:60=x:10; prodotto degli estremi diviso il medio per trovare il valore della x corrispondente al punteggio riportato a 10).

Titolo d’accesso senza voto e giudizio

Nel caso in cui nel titolo non vi sia alcuna espressione né di voti né di giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.

N.B. Qualora l’aspirante dovesse essere in possesso più di un titolo gli sarà valutato il titolo più favorevole.