Pestaggio in un’altra scuola di Firenze, tre alunni picchiati da cinque ragazzi nel piazzale: si pensa a motivi sentimentali

Ancora aggressioni e botte a scuola, in un altro istituto fiorentino. Dopo ciò che è successo al liceo Michelangiolo altri ragazzi sono stati pestati, stavolta nel piazzale di fronte al polo scolastico San Bartolo a Cintoia. In questo caso però non ci sarebbero in mezzo motivi politici o ideologici ma sentimentali. Tutto sarebbe avvenuto ieri, 13 marzo, nel primo pomeriggio. Lo riportano Open e La Nazione.

I tre ragazzi in questione, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, tutti iscritti all’istituto alberghiero Bontalenti, sono stati raggiunti mentre camminavano verso l’uscita del polo da cinque ragazzi, esterni alla scuola, che li hanno colpiti con spintoni e calci. A lanciare l’allarme è stato un dipendente della scuola, che ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul luogo del pestaggio, gli aggressori si erano già allontanati, mentre le vittime si sono rifugiate dentro la scuola.

Le condizioni dei ragazzi

“Sanno che qui trovano un porto sicuro – dice la dirigente scolastica, Maria Francesca Cellai -. Abbiamo subito medicato i ragazzi e chiamato le forze dell’ordine. Sappiamo che gli aggressori, estranei alla scuola, sono maggiorenni. Stiamo cercando di capire che cosa abbia scatenato la violenza. Quel che sta succedendo è preoccupante”.

Secondo le forze dell’ordine il pestaggio potrebbe essere legato a motivi sentimentali e, in particolare, a una ragazza. I tre ragazzi hanno riportato lesioni minime. Due degli aggrediti sono andati insieme ai genitori al pronto soccorso di Torregalli. Uno invece ha rifiutato l’intervento dei sanitari.