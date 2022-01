Petizione per la riapertura delle GPS nel 2022

All’attenzione di tutti gli On. membri della VII Commissione del Senato e della Camera,

Il MIUR ha fatto sapere in data 24/1/2022 in un incontro tenuto con i sindacati di categoria, la propria volontà di rinviare il tanto atteso aggiornamento delle GPS docenti previsto per il 2022 come da OM 60/2020, al 2023.

L’aggiornamento o nuovo inserimento nelle suddette graduatorie docenti è uno degli appuntamenti tanto attesi per gli aspiranti docenti che ricevono supplenze. Il Ministero non può cambiare le carte in tavola da un giorno all’altro stravolgendo l’ordinanza fatta in precedenza, prendendosi gioco di tante persone che attendevano da quasi 2 anni ormai, di aggiornare l’istanza. C’è un limite a tutto, perché i docenti sono esseri umani, e come tali, spesso programmano la loro vita sulla base delle Graduatorie in cui si è inseriti.

L’eventuale rinvio al 2023 causerebbe un danno enorme a tutti quegli insegnanti che avevano programmato di cambiare provincia per motivi personali o a tutti coloro che vogliono aggiornare il punteggio maturato in questi ultimi 2 anni scolastici, o ancora, ai giovani neolaureati che vorrebbero intraprendere la carriera dell’insegnante oltre che avere una nuova opportunità lavorativa.

Il rinvio al 2023 sarebbe una grande sciagura anche per moltissime scuole, soprattutto del Nord Italia, che ancora oggi (Gennaio 2022), non riescono a trovare insegnanti per via delle carenze di docenti iscritti nelle GPS e nelle connesse G.I.

Pertanto, per i presenti motivi, chiediamo ai Parlamentari membri della VIIa Commissione di Camera e Senato di accogliere la nostra richiesta, supportata anche da una petizione online che al momento conta decine di migliaia di firme, di opporsi con decisione ad un eventuale rinvio dell’aggiornamento delle GPS docenti al 2023, facendo rispettare l’OM 60/2020 che prevede l’aggiornamento nell’anno in corso, 2022, garantendo così ai docenti di lavorare per un’Istituzione che rispetti e tuteli i loro diritti.

Docenti per la Riapertura delle GPS nel 2022

Qui il link alla petizione: https://chng.it/kWZfzWF4

Qui il link del gruppo: https://www.facebook.com/groups/340913834706129/