Pfizer 12-15 anni. Speranza: essenziale per la riapertura scuole. 15% di italiani hanno completato il ciclo vaccinale

Il ministro della Salute Roberto Speranza è oggi intervenuto sul tema della campagna vaccinale dei ragazzi delle scuole, chiarendo: “Solo il vaccino Pfizer è utilizzabile fino ai 16 anni, gli altri dai 18 anni in su.” E ha aggiunto: “Il 28 maggio Ema potrebbe dare l’ok a Pfizer per la fascia 12-15 anni, potremmo allargare come negli Usa le vaccinazioni. Questo è essenziale in vista del nuovo anno scolastico“.

Mentre si parla dell’ipotesi di vaccinare anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni e in molte regioni si procede con la vaccinazione degli over 40, sul portale del Ministero della Salute è possibile rilevare gli ultimi aggiornamenti sulla campagna vaccinale, anche in relazione al personale della scuola, docenti e Ata.

Sono 28.382.984 le dosi complessivamente effettuate ad oggi 19 maggio (delle quali 1.433.107 dosi sono andate al personale della scuola) a fronte di 9.049.348 persone che nel nostro Paese hanno raggiunto il completamento del ciclo vaccinale, il che significa il 15,27 % della popolazione.

Coprifuoco

Quanto ai mesi che ci si aprono davanti, il ministro della Salute ha rassicurato: “Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco. Questo è possibile proprio grazie alle misure adottate in questi mesi e ai comportamenti corretti della stragrande maggioranza delle persone e, naturalmente, grazie alla campagna di vaccinazione che è la leva fondamentale per aprire una nuova stagione nel Paese”.

