Philo-Forum, una giornata di confronti filosofici tra 60 studenti di nove licei romani

Si svolgerà il prossimo 17 febbraio al liceo scientifico Cavour di Roma la prima edizione del Philo-Forum: giornata dedicata al dialogo filosofico nelle scuole, promossa e coordinata dal prof. Carlo Scognamiglio e supervisionata dalla dirigente scolastica Claudia Sabatano.

A confrontarsi 60 studentesse e studenti provenienti da 9 licei romani in un evento in cui i relatori saranno gli studenti stessi. Oggetto il tema del “vero” dal punto di vista politico, morale, teoretico dopo mesi di ipotesi e ricerche, da concludere poi con un’intera giornata per il confronto con le armi della filosofia.

In un’epoca storica che esorta gli studenti a concorrere e competere in modo a tratti compulsivo, entro un immaginario mediatico costellato di “giudici” e processi ad eliminazione, il Philo-Forum vuole suggerire un’altra possibilità di crescita e confronto culturale, una strada antica come la filosofia, ma oggi dimenticata: la strada del dialogo. Non si vince nulla, e dunque si vince tutto.