Piano della semplificazione: il Ministero lo presenta ai sindacati. Pagati più in fretta gli stipendi dei supplenti [PDF]

Si è tenuto giovedì 27 aprile presso il Ministero un incontro nel corso del quale è stato illustrato ai sindacati un importante Piano di semplificazione delle procedure gestionali progettato con l’intento di far leva sulla digitalizzazione per migliorare la qualità dei servizi erogati dal Ministero stesso.

“Si tratta di un progetto ambizioso – commenta Cisl-Scuola – che riguarda 20 ambiti di intervento finalizzati a migliorare diversi servizi rivolti sia all’utenza, sia alle segreterie scolastiche”.

“Sulla necessità di semplificazione del lavoro amministrativo delle scuole – prosegue il sindacato di Ivana Barbacci – la CISL Scuola è intervenuta più volte nel tempo, fornendo anche di recente numerose proposte di miglioramento nel corso degli incontri allo specifico tavolo con la Direzione dei servizi informativi sulla funzionalità del SIDI”.

Nel corso dell’incontro CISL Scuola ha chiesto di dare priorità ai tavoli sulle modifiche delle funzionalità SIDI (che dovrebbero essere rilasciate a breve), sulle procedure informatizzate per le nomine in ruolo e per le supplenze e sulla gestione dei contratti di supplenza breve “con l’obiettivo – sottolinea il sindacato – di superare i drammatici ritardi nella liquidazione degli stipendi”.



SCARICA LE SLIDE DEL PIANO