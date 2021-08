Piano Scuola: tornano i viaggi di istruzione, ma solo nelle zone bianche

Nel Piano scuola relativo all’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 si torna a parlare di viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Infatti, nella parte conclusiva del documento, si legge che nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco.

Lo svolgimento di tali attività dovrà comunque essere effettuato nello scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc …), nonché di quelle sanitarie usuali.

Il Piano scuola non lo specifica, ma con molta probabilità per lo svolgimento di alcune attività al chiuso sarà necessario, anche per gli studenti, essere in possesso del green pass, considerato che al momento, per accedere ad esempio a musei, cinema e teatri la certificazione verde anti Covid-19 è richiesta. O la scuola sarà esclusa?