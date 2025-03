Piccolotti parla della “scuola polverosa di Valditara”

Elisabetta Piccolotti di Avs, parlamentare rossoverde della commissione cultura di Montecitorio, lancia un video su Instagram contro le Indicazioni nazionali del ministro Valditara, iniziando dalla polemica che è stata innestata sul suo conto relativa all’acquista di una costosa autovettura Tesla, di fabbricazione del consigliere di Donlad Trump, Elon Musk:

“Volevo dirvi qualcosa sulla mia Tesla…. invece no, vi ho fregato perché volevo parlare delle nuove linee guida per la scuola primaria e secondaria di primo grado emanate dal ministro dell’istruzione Valditara. Linee guida per la scuola del nostro Paese che sono la dimostrazione che abbiamo un ministro antico, polveroso e conservatore che vuole piegare i valori della scuola al nazionalismo, in qualche modo a una forma di sovranismo. Sono 150 pagine, andate a leggerle se vi interessano ma sono piene di chicche: quella che sta facendo più discutere è questa “solo l’Occidente ha conosciuto la storia con la S maiuscola”, una frase che pare proprio voler delegittimare l’importanza dell’arricchimento che può venire dal dialogo fra culture diverse.

“E poi c’è la polemica di Chiara Valerio sulla verità assoluta che sarebbe spiegata dalla matematica, e a tale proposito Chiara ci spiega invece che la matematica serve ad insegnare la verificabilità. E infine c’è la vicenda dell’educazione di genere che è stata annacquata e inserita dentro un paragrafo sul nuovo umanesimo, dove poi si dice che si devono ‘fondare le relazioni tra uomini, uomini e donne sul principio della Bona Fides’. Ecco io vorrei dire al ministro che le relazioni tra di noi vanno fondate sul rispetto e sulla libertà di ognuno e di ognuna. Solo così si garantisce che le donne possano fare il proprio percorso libere dal maschilismo, dalla violenza di genere e dal patriarcato”.