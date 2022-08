Piemonte: occorrono 9 mila supplenti

“Novemila supplenti per le scuole piemontesi”, così titola Repubblica basandosi sui posti disponibili resi noti negli organici delle varie scuole, considerato pure che in queste ore all’amministrazione provinciale scolastica torinese starebbero arrivando le prime rettifiche dovute a errori nell’assegnazione di punteggi per problemi tecnici.

In ogni caso entro il 16 agosto bisogna fare domanda, esprimendo 150 preferenze per ogni classe di concorso anche se bisogna fare i conti con i rallentamenti del sistema dovuto a ” una valanga di errori ” delle graduatorie provinciali per le supplenze che in questi giorni stanno portando in centinaia a scrivere alla mail che l’ufficio scolastico provinciale ha messo a disposizione.

Tra gli errori più comuni, punteggi non aggiornati per alcune classi di concorso o completa assenza in graduatoria.

Fra i tanti problemi segnalati, dovuti proprio all’algoritmo che sopravvede alle graduatorie, assegnando i punteggi, c’ quello relativo agli spezzoni: come saranno attribuiti gli spezzoni orari?