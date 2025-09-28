Pigiama party elettorale per alunni a Fabriano: quando le elezioni riguardano pure i bambini

Un “camp elezioni“, organizzato per accogliere i bambini nei giorni in cui le scuole restano chiuse perché sede di seggi: ad organizzarlo è stata la parrocchia della Misericordia di Fabriano, in provincia di Ancona, per accompagnare la tornata elettorale per le regionali nelle Marche.

Il camp, che ha avuto inizio domenica 28 pomeriggio, proseguirà fino a martedì 30 settembre: si baserà, scrive l’agenzia Ansa, su laboratori creativi, giochi e persino un “pigiama party elettorale”, durante il quale i piccoli partecipanti – si sono iscritti oltre 30 bambini- dipingeranno le loro federe per poi guardare insieme un film.

“L’idea nasce dalle esigenze delle famiglie e dalla voglia dei ragazzi di stare insieme”, ha detto all’agenzia nazionale Paola Angeletti, una delle educatrici della parrocchia che conta circa 5mila fedeli.

L’iniziativa coinvolge bambini dalla prima classe della primaria alla terza media, con attività che spaziano dall’arte al racconto di cosa significa votare e perché le scuole rimangono chiuse in quei giorni.

“Con i più grandi – ha spiegato l’educatrice – seguiremo anche lo spoglio elettorale, cercando magari di spiegare ai ragazzini anche il meccanismo delle elezioni”.

Il giovane parroco, don Francesco Olivieri, oltre che sottolineare il valore simbolico dell’esperienza, fa anche un appello al governatore che verrà: “Al nuovo presidente che guiderà le Marche – dice – ricordiamo due parole chiave: pace e giustizia. Sono queste che devono orientare il suo mandato”.

La tornata elettorale

Francesco Acquaroli è sostenuto da Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli d’Italia.

Matteo Ricci è sostenuto dal Partito Democratico.