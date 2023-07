Pinocchio, dal Grillo parlante alla Fata Turchina: il burattino compie 142 anni

Il burattino più famoso del mondo compie 142 anni il 7 luglio: infatti proprio in questa data, nel 1881, compariva su “Il giornale dei bambini” la prima puntata de “La storia di un burattino”.

Le puntate successive uscirono il 14 luglio, il 4 e 18 agosto, l’ 8 e 15 settembre, il 20 e 27 ottobre.

Il successo editoriale fu incredibile e indusse l’autore Carlo Lorenzini a scrivere una storia completa (e per la verità con un finale ben diverso da quello originario): nel 1883 esce così il libro “Le avventure di Pinocchio”.

Il volume diventò ben presto un vero e proprio caso letterario tanto da indurre Benedetto Croce a scrivere che «il legno, in cui è tagliato Pinocchio, è l’umanità»; e lo stesso Croce inserì il libro fra le grandi opere della letteratura italiana.

Il libro vanta un numero incredibile di edizioni e di traduzioni, tanto che la stessa Fondazione Nazionale Collodi non è in grado di fare una stima precisa.

Sappiamo però che Pinocchio è la seconda opera mondiale più tradotta e la prima italiana.

La fortuna del libro è legata certamente alla storia del burattino che, dopo aver “disobbedito” agli insegnamenti di Babbo Geppetto dopo mille peripezie che lo portano anche a rischiare la vita, comprende alla fine il valore dello studio e del lavoro e, una mattina, svegliandosi, accorge di essere diventato un bambino in carne ed ossa.

A Pinocchio si sono ispirati film che sono entrati nell’immaginario collettivo dei bambini e degli adulti: si va dal Pinocchio di Walt Disney fino al costosissimo film di Benigni del 2002 e allo sceneggiato televisivo di Luigi Comencini con Nino Manfredi-Geppetto, Andrea Balestri-Pinocchio e Gina Lollobrgida-Fata turchina.

La straordinaria importanza di Pinocchio nella cultura del Novecento è dimostrata anche dai tanti elementi del libro diventati modi di dire proverbiali: “il gatto e la volpe”, “il grillo parlante”, “le bugie che fanno allungare il naso”, “il paese dei balocchi” e tanti altri ancora.