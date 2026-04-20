Più risorse non sempre bastano per migliorare gli esiti scolastici: un paradosso italiano (ma forse non solo)

Il sistema scolastico italiano sembra sopravvivere da decenni grazie ad un paradosso a dir poco incomprensibile: non è affatto detto che l’aumento di risorse e investimenti abbia come effetto quello di ridurre le disuguaglianze strutturali.

Ne parla l’economista Sandro Trento in un ampio articolo pubblicato sul quotidiano “Domani”: l’aumento dei finanziamenti e degli investimenti in infrastrutture (come quelli del PNRR) – sostiene Trento – non sono sufficienti a colmare le disuguaglianze strutturali se non accompagnati da una riforma profonda della didattica e dell’organizzazione.

Il nodo delle competenze e il confronto con l’Europa

Sebbene l’Italia si collochi, in termini di punteggio medio OCSE PISA, vicino alla media internazionale (471 punti contro 472), il problema critico risiede nella distribuzione dei risultati. A differenza della Finlandia, che riesce a garantire un alto livello di competenze con una varianza minima tra gli studenti, l’Italia soffre di una frammentazione profonda: circa il 30% degli studenti non raggiunge le competenze minime in matematica, una quota che peggiora drasticamente nel Mezzogiorno, dove oltre il 50% degli studenti non possiede basi sufficienti in italiano e matematica.

Dalla dispersione esplicita a quella “implicita”

Un tema centrale è il passaggio dalla dispersione scolastica classica (l’abbandono degli studi) a quella che viene definita dispersione implicita. Si tratta di studenti che arrivano al diploma ma non possiedono le competenze minime necessarie; questo fenomeno è meno visibile ma più insidioso, poiché la scuola smette di essere un fattore di mobilità sociale e si limita a riprodurre le disuguaglianze di partenza.

Le sfide del futuro: Intelligenza Artificiale e didattica

L’articolo di Trento sottolinea come la trasformazione tecnologica stia aumentando il valore delle competenze cognitive, come la comprensione del testo e la capacità analitica. In un mondo dove l’intelligenza artificiale è sempre più presente, la scuola italiana mostra le sue maggiori fragilità proprio su queste competenze fondamentali. La didattica resta spesso ancorata a una trasmissione di contenuti che non si traduce in capacità di applicazione e comprensione profonda, lasciando gli studenti vulnerabili in un mercato del lavoro che richiede alta produttività e innovazione.

Cosa serve davvero per cambiare?

Per invertire la rotta, non basta agire in modo lineare sulle retribuzioni o sugli edifici. Secondo l’autore, è necessario intervenire su:

selezione e formazione dei docenti , migliorando il modo in cui si insegna.

, migliorando il modo in cui si insegna. intervento precoce , per supportare gli studenti in difficoltà prima che il divario diventi incolmabile.

, per supportare gli studenti in difficoltà prima che il divario diventi incolmabile. didattica orientata alle competenze, superando il modello di sola trasmissione nozionistica.

Per la verità il “paradosso” di cui parla Trento è conosciuto da tempo nella ricerca sociale sulla scuola.

E’ da più di mezzo secolo che gli studi internazionali hanno evidenziato che l’aumento degli investimenti è importante e fondamentale, ma non è affatto decisivo.

Ovviamente spendere di più, nel campo dell’istruzione, è molto importante ed è il primo passo, ma quello che fa la differenza è il “come si spende”.

Non da oggi numerose ricerche hanno evidenziato che contano molto che diversi fattori non monetari quali: