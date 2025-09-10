PNRR, Anquap chiede la proroga delle scadenze di settembre

In vista delle prossime scadenze del PNN, previste per il mese di settembre, l’Anquap chiede la proroga dei termini previsti per la realizzazione e la certificazione dei target.

La richiesta si riferisce ai seguenti progetti:

Riduzione dei divari e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023).

Per le prime due linee di finanziamento la scadenza per la realizzazione delle attività progettuali è fissata al 15 settembre, per l’ultima al 30 settembre. Per tutte e tre il termine per la certificazione del target è il 30 settembre.

In proposito, Anquap chiede lo slittamento dei termini “al fine di consentire alle scuole di completare efficacemente le attività, garantendo la qualità degli interventi e il pieno raggiungimento degli obiettivi“.

E con l’occasione, sollecita “l’erogazione del 2° acconto relativo alle Misure già oggetto di rendicontazioni intermedie/finali che risultano vistate sia dai Revisori che dal Ministero stesso, onde consentire il rispetto degli obblighi di pagamento assunti dalle II.SS.“