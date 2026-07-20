PNRR e Scuola, il Ministero cerca 5 dirigenti per il Gruppo di Supporto nazionale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha dato il via alla selezione di cinque dirigenti scolastici da destinare all’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I professionisti selezionati opereranno in posizione di comando per l’anno scolastico 2026-2027 all’interno del cosiddetto “Gruppo di supporto alle scuole”, una struttura strategica per garantire l’attuazione degli investimenti legati al programma europeo Next Generation EU.

Una missione di accompagnamento per le scuole

L’obiettivo dell’incarico è fornire un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche. I dirigenti, che presteranno servizio presso l’Amministrazione centrale a Roma, avranno il compito di supportare le scuole nella gestione dei progetti, facilitando l’integrazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano.

Questa task force ministeriale, istituita in attuazione del decreto-legge 36/2022, prevede un organico complessivo che comprende anche 70 tra docenti e assistenti amministrativi, oltre ai 5 dirigenti scolastici oggetto del presente bando.

I requisiti: innovazione e competenze tecniche

Per partecipare alla selezione, i candidati devono aver già superato il periodo di prova. Il Ministero punta su figure con un profilo tecnico-organizzativo di alto livello, richiedendo competenze specifiche in almeno tre ambiti chiave:

Conoscenza approfondita delle misure e del quadro normativo del PNRR Istruzione.

del PNRR Istruzione. Esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti.

per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti. Competenze maturate nel settore dell’innovazione didattica e digitale e nella supervisione amministrativa.

Domande entro il 29 luglio

I tempi per presentare la candidatura sono stretti. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pnrr@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 15.00 del 29 luglio 2026.

La documentazione richiesta include il modello di domanda, la dichiarazione dei titoli, un dettagliato curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento. È fondamentale che l’oggetto della PEC segua la dicitura specifica indicata nell’avviso: “Domanda partecipazione Selezione DS PNRR” seguita dal nome del candidato.

Il processo di selezione

La valutazione sarà affidata a una Commissione apposita che assegnerà fino a un massimo di 100 punti, così ripartiti:

25 punti per i titoli culturali e scientifici.

per i titoli culturali e scientifici. 25 punti per i titoli professionali.

per i titoli professionali. 50 punti per un colloquio tecnico-motivazionale.

Soltanto i primi 10 candidati nella graduatoria dei titoli saranno ammessi alla fase del colloquio. Per superare la selezione è necessario ottenere un punteggio minimo complessivo di 50 punti.

L’assegnazione dell’incarico comporterà il collocamento fuori ruolo per l’intera durata dell’anno scolastico, mantenendo la validità del servizio ai fini della carriera e la retribuzione contrattuale in godimento.