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Dirigenti
20.07.2026
Aggiornato alle 14:55

PNRR e Scuola, il Ministero cerca 5 dirigenti per il Gruppo di Supporto nazionale

Lara La Gatta
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Indice
Una missione di accompagnamento per le scuole
I requisiti: innovazione e competenze tecniche
Domande entro il 29 luglio
Il processo di selezione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha dato il via alla selezione di cinque dirigenti scolastici da destinare all’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I professionisti selezionati opereranno in posizione di comando per l’anno scolastico 2026-2027 all’interno del cosiddetto “Gruppo di supporto alle scuole”, una struttura strategica per garantire l’attuazione degli investimenti legati al programma europeo Next Generation EU.

AVVISO e ALLEGATI

Una missione di accompagnamento per le scuole

L’obiettivo dell’incarico è fornire un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche. I dirigenti, che presteranno servizio presso l’Amministrazione centrale a Roma, avranno il compito di supportare le scuole nella gestione dei progetti, facilitando l’integrazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano.

Questa task force ministeriale, istituita in attuazione del decreto-legge 36/2022, prevede un organico complessivo che comprende anche 70 tra docenti e assistenti amministrativi, oltre ai 5 dirigenti scolastici oggetto del presente bando.

I requisiti: innovazione e competenze tecniche

Per partecipare alla selezione, i candidati devono aver già superato il periodo di prova. Il Ministero punta su figure con un profilo tecnico-organizzativo di alto livello, richiedendo competenze specifiche in almeno tre ambiti chiave:

  • Conoscenza approfondita delle misure e del quadro normativo del PNRR Istruzione.
  • Esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti.
  • Competenze maturate nel settore dell’innovazione didattica e digitale e nella supervisione amministrativa.

Domande entro il 29 luglio

I tempi per presentare la candidatura sono stretti. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pnrr@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 15.00 del 29 luglio 2026.

La documentazione richiesta include il modello di domanda, la dichiarazione dei titoli, un dettagliato curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento. È fondamentale che l’oggetto della PEC segua la dicitura specifica indicata nell’avviso: “Domanda partecipazione Selezione DS PNRR” seguita dal nome del candidato.

Il processo di selezione

La valutazione sarà affidata a una Commissione apposita che assegnerà fino a un massimo di 100 punti, così ripartiti:

  • 25 punti per i titoli culturali e scientifici.
  • 25 punti per i titoli professionali.
  • 50 punti per un colloquio tecnico-motivazionale.

Soltanto i primi 10 candidati nella graduatoria dei titoli saranno ammessi alla fase del colloquio. Per superare la selezione è necessario ottenere un punteggio minimo complessivo di 50 punti.

L’assegnazione dell’incarico comporterà il collocamento fuori ruolo per l’intera durata dell’anno scolastico, mantenendo la validità del servizio ai fini della carriera e la retribuzione contrattuale in godimento.

AVVISO e ALLEGATI

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