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Dirigenti
26.06.2026

Fasce di complessità, pubblicato il decreto di attribuzione dei punteggi alle istituzioni scolastiche per il 2026/27

Lara La Gatta
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Indice
Le tre fasce
A cosa serve questa classificazione?
DECRETO

Considerati i punteggi complessivamente attribuiti alle singole istituzioni scolastiche in esito alla rilevazione dei dati che ha interessato recentemente le scuole, nonché ai dati presenti al sistema informativo del Ministero per l’a.s. 2026/2027, il MIM ha pubblicato il Decreto Dipartimentale n. 1378 del 26 giugno 2026, il quale attribuisce alle istituzioni scolastiche un punteggio di complessità, riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento.

Le tre fasce

Le istituzioni scolastiche, individuate nell’Allegato A sono inserite in tre fasce di complessità secondo i seguenti range di punteggio:

  • Fascia A da 53 punti in poi
  • Fascia B da 32 a 52 punti
  • Fascia C fino a 31 punti

A cosa serve questa classificazione?

Le fasce di complessità delle scuole, introdotte per determinare la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici, servono a classificare le scuole in base a diversi criteri, tra cui il numero di alunni, il personale, la tipologia di istituto e, più recentemente, anche l’indice ESCS (Economic, Social, and Cultural Status).

Questo sistema di classificazione permette di valutare dunque le condizioni reali di ogni istituzione scolastica e di riconoscere la diversità delle situazioni, garantendo una distribuzione delle risorse e la valorizzazione del ruolo dei dirigenti che tenga conto di questi punteggi.

La fascia di complessità in cui una scuola è inserita determina una parte della retribuzione del dirigente scolastico, nello specifico la retribuzione di posizione di parte variabile.

DECRETO

m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0001378.26-06-2026Download
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