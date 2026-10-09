PNRR Scuola: fissata al 15 dicembre 2026 la scadenza per la rendicontazione dei progetti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficializzato un aggiornamento per la gestione finanziaria e amministrativa dei progetti scolastici legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con la nota prot. 0235879 del 7 ottobre 2026 emanata dall’Unità di missione del PNRR, il Ministero ha comunicato la nuova tempistica per la trasmissione dei dati di spesa.

Il termine unico del 15 dicembre 2026

La disposizione stabilisce che il termine per l’invio delle rendicontazioni delle spese di tutti i progetti finanziati con risorse PNRR è fissato al 15 dicembre 2026. La comunicazione è stata trasmessa a tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie (nello specifico ai Dirigenti scolastici e ai DSGA), e per conoscenza agli Uffici scolastici regionali e ai Revisori dei conti.

Le misure e gli investimenti coinvolti

La nota riguarda l’insieme degli interventi della Missione 4 (Istruzione e Ricerca) a titolarità del Ministero. Nello specifico, la scadenza unificata si applica a:

Investimento 1.4 : interventi straordinari per la riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e per la lotta alla dispersione scolastica;

: interventi straordinari per la riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e per la lotta alla dispersione scolastica; Investimento 2.1 : Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico;

: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico; Investimento 3.1 : “Nuove competenze e nuovi linguaggi”;

: “Nuove competenze e nuovi linguaggi”; Investimento 3.2: “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

Invariati gli altri vincoli dei cronoprogrammi

Il provvedimento ministeriale chiarisce che la fissazione della data del 15 dicembre 2026 riguarda esclusivamente l’invio delle rendicontazioni di spesa. Restano invece confermati tutti gli altri termini dei cronoprogrammi di progetto già stabiliti, definiti all’interno dei rispettivi Accordi di concessione, nelle istruzioni operative e nelle eventuali note di aggiornamento inviate alle scuole.