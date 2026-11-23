Piccolo colpo scena nella vicenda della approvazione del decreto scuola: nella giornata del 23 novembre il provvedimento è stato preso in esame dalla Commissione Cultura e le cose non sono andate esattamente come si prevedeva.

C’era in ballo l’emendamento di Forza Italia che mirava alla cancellazione della norma sui libri di testo introdotta al Senato e, per evitare che l’esame della modifica proposta dagli azzurri potesse creare un caso politico interno alla maggioranza, anche Fratelli d’Italia ha presentato alcuni emendamenti.

Alla fine tutti gli emendamenti sono stati ritirati e il presidente della Commissione, dovendo rispettare i tempi tecnici che impongono l’approvazione del decreto entro la fine della settimana, ha deciso di demandare ogni decisione all’aula della Camera.

La seduta è prevista per la mattina di martedì 24 e, a questo punto, il Governo ha una sola possibilità e cioè porre la questione di fiducia.

Voto di fiducia che ci sarà già in giornata.

Poi si tratta di capire quali saranno i tempi tecnici perché l’aula dovrà approvare anche il decreto emendato dal Governo che non potrà fare altro che adottare il testo uscito dal Senato.

Tutto a posto, quindi?

Assolutamente no, perché Forza Italia non intende recedere dal proposito di cancellare la disposizione sui libri di testo digitali.

Nel tentativo di “salvare capra e cavoli” potrebbe così essere approvato un ordine del giorno che impegni il Governo a rimettere mano alla questione in un prossimo provvedimento legislativo.