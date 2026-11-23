Le procedure per i concorsi a cattedra 2027 sono ormai pronte per partire dopo la previsione di 37.000 nuove immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2027/2028 e l’autorizzazione di circa 14.000 posti da bandire con i concorsi dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I e II grado.

Posti messi a bando: tutti i numeri

Per il prossimo concorso a cattedra sono stati autorizzati dal MIM, 13.868 posti che verranno comunicati ufficialmente con due bandi, uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e un altro bando sarà definito per la secondria di primo e secondo grado.

Il concorso sarà riservato esclusivamente per le classi di concorso e la tipologia di posti per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili.

Per la scuola dell’Infanzia e la scuola primaria i posti autorizzati sono in totale 7.668 tra posti comuni e posti sostegno, quindi ci saranno alcune Regioni che metteranno a disposizione posti per AAAA, EEEE, ADAA e ADEE. Mentre per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado i posti autorizzati sono 6.200 solo per i posti comuni, in particolar modo per specifiche classi di concorso in cui le graduatorie dei precedenti concorsi sono esaurite.

Requisiti per partecipare al bando

Per il bando della scuola infanzia e scuola primaria posti comuni serve il requisito di accesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria o il diploma magistrale ( o suo equipollente) acquisito entro l’anno scolastico 2001/2002. Per l’acesso ai posti di sostegno ADAA o ADEE serve il requisito della specializzazione del sostegno sullo specifico grado. Per il suddetto bando che consente con una domanda la partecipazione a 4 procedure concorsuali, posto comune infanzia, posto comune primaria, posto sostegno infanzia e posto sostegno primaria, si potrà scegliere un’unica Regione tra quelle in cui ci sarà disponibilità di posti.

Per il bando della scuola secondaria di primo e secondo grado, servirà il requisito dell’abilitzione nella classe di concorso specifica oppure la laurea di accesso alla classe di concorso + tre anni di servizio nella scuola statale pubblica anche non continuativi di cui uno nella specifica classe di concorso per cui si partecipa e nell’utlimo quinquennio 2021/2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025/2026. Si potranno scegliere al massimo una classe di concorso per il I grado e una per il II grado entrambe in un’unica domanda segliendo anche un’unica Regione.

Chi ha titoli pe rpartecipare sia al bando dell’infanzia e della primaria ma anche a quello della secondaria potrà scegliere, se lo desidera, una Regione per il primo bando e un’altra per il secondo bando.

Insegnanti Tecno Pratici

Potranno partecipare, ma in modo molto limitato ai posti disponibili, anche gli insegnanti ITP (Insegnanti Tecnico Pratici). Questa tipologia di partecipanti potranno accedere al bando di concorso se provvisti di abilitazione specifica alla classe di concorso oppure con il diploma Tecnico o Professionale coerente per normativa alla classe di concorso, ai sensi della Tabella B del DPR 19/2026 e i diplomati ITS coerenti con la classe di concorso.