Politici e social, risponde la Tiktoker 19enne Emma Galeotti: “non siamo così stupidi, non ci basta un video per votarvi”

Dopo l’ingresso sui social dei giovanissimi da parte dei politici, adesso sono proprio gli influencer di Tiktok a parlare.

Da Berlusconi a Renzi e Calenda, passando per Conte, Meloni e Salvini: i boomer politici (appellativo ironico e spregiativo, attribuito a persona che mostri atteggiamenti o modi di pensare ritenuti ormai superati dalle nuove generazioni, da Accademia della Crusca, ndr) si sono iscritti su Tiktok per portare avanti la loro campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Lo scopo? Quello di attirare una fetta molto grande di elettori, ma forse hanno sottovalutato le circostanze.

Se da una parte è vero che gli esponenti dei partiti politici hanno avuto un numero alto di like e commenti, dall’altro basta analizzarne il contenuto: prese in giro e sfottò. Una delle influencer più giovani, Emma Galeotti, 19enne, ha ben pensato di pubblicare un video per mettere le cose in chiaro e sottolineare ciò che pensano i giovani. Dopo un breve siparietto in cui prende in giro i politici, diventa seria e dà un consiglio: “politici davvero sparite da questo social, avete Instagram e Fb, non state qua, non c’entrate niente e fate brutta figura, pensate che la gente che vi mette like e commenti lo fa perché vi supporta. No, è che vi pigliano tutti per il c**o, carissimi. Magari qualcuno vi supporta anche, ma vi fermo subito: non è che siamo così stupidi che ci basta vedere un video su Tik Tok per votarvi. Date l’idea che noi siamo proprio plasmabili e rincogli*niti. Come se ci passaste un video con delle scritte e delle musichette accattivanti e boom, voto per voi. Ragà, non credo proprio, l’unica cosa che possiamo fare se vi vediamo è prendervi per il c**o, quindi se ci volete intrattenere va benissimo, perché vi dico non perdete tempo perché potreste fare molto altro”.