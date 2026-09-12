Polizza Sanitaria per il personale scolastico, ecco perchè conviene aderire senza avere particolari timori

La nuova polizza sanitaria integrativa per i docenti e tutto il personale scolastico conviene principalmente perché è completamente gratuita per i lavoratori ed è interamente finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nell’ambito delle nuove misure di welfare. In buona sostanza l’adesione a questa polizza sanitaria può essere fatta senza avere particolari timori di aspetti negativi o controindicazioni.

Aspetti da tenere in dovuto conto

L’adesione a questa polizza non è automatica ma il docente, il dirigente scolastico, il dsga o il personale ata, deve aderire entrando su Istanze Online con il proprio SPID (comunque con l’accesso digitale all’area riservata) e operando la procedura di adesione.

È necessario manifestare espressamente la propria volontà di aderire online attraverso il portale del MIM al servizio delle agevolazione per il personale dal 10 al 20 settembre 2026. Chi salta questa finestra temporale di scadenza all’adesione perderà il diritto alla copertura assicurativa.

Esclusi i supplenti brevi e saltuari

Ha diritto ad accedre al servizio della copertura assicurativa il personale con contratto a tempo indeterminato con una durata pari a 48 mesi, dall’1 ottobre 2026 al 29 settembre 2030, salvo chi nel frttempo dovesse andare in pensione. Possono aderire anche tutti i supplenti con un contratto annuale, fino al 31 agosto 2027, e quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno 2027. Sono esclusi i supplenti sia ata che docenti, con contratti brevi e saltuari anche quelli fino al termine delle lezioni.