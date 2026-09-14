Polizza sanitaria scuola: come estendere la copertura ai familiari e cosa prevede

Il 10 settembre ultimo scorso è partita ufficialmente la possibilità per docenti, personale ATA, dirigenti scolastici e personale del Ministero, sia a tempo indeterminato che con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche di aderire alla polizza sanitaria integrativa gratuita prevista dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 e gestita da Unisalute assieme con Poste Assicura e Intesa Sanpaolo Protezione.
Tutto il personale scolastico interessato a beneficiare della polizza per sé e per i propri familiari deve effettuare la registrazione entro e non oltre domenica 20 settembre 2026 in modalità on line accedendo al portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS nell’Area Riservata, entrare nella sezione “Agevolazioni per il personale scolastico e MIM” e confermare l’adesione al piano UniSalute.
L’assicurazione sanitaria volontaria e non automatica ha una durata diversa a secondo che si tratta di personale a tempo indeterminato o di personale supplente annuale e dei relativi familiari:
In merito va chiarito che l’assicurazione sanitaria per il personale scolastico è completamente gratuita e garantisce coperture di un certo rilievo come grandi interventi chirurgici, gravi malattie, prevenzione e maternità, mentre per i familiari la polizza non è automaticamente gratuita, ma garantisce l’accesso ai servizi a tariffe agevolate e scontate presso il circuito di strutture sanitarie convenzionate.
L’estensione ai familiari attivata tramite il servizio SiSalute Up, ha una durata di 12 mesi a partire dal momento dell’attivazione e prevede, sconti e prezzi ridotti rispetto ai normali listini privati, presso i centri medici convenzionati con UniSalute, per le seguenti prestazioni.
Fermo restante che per estendere l’assicurazione ai familiari va precisato che la metodologia cambia in relazione all’età del soggetto:
Una volta registrati, il familiare può usufruire delle tariffe agevolate per prenotazioni delle visite o per gli esami, selezionando una delle strutture sanitarie convenzionate.