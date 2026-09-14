Polizza sanitaria scuola: come estendere la copertura ai familiari e cosa prevede

Il 10 settembre ultimo scorso è partita ufficialmente la possibilità per docenti, personale ATA, dirigenti scolastici e personale del Ministero, sia a tempo indeterminato che con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche di aderire alla polizza sanitaria integrativa gratuita prevista dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 e gestita da Unisalute assieme con Poste Assicura e Intesa Sanpaolo Protezione.

Procedura da seguire per aderire

Tutto il personale scolastico interessato a beneficiare della polizza per sé e per i propri familiari deve effettuare la registrazione entro e non oltre domenica 20 settembre 2026 in modalità on line accedendo al portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS nell’Area Riservata, entrare nella sezione “Agevolazioni per il personale scolastico e MIM” e confermare l’adesione al piano UniSalute.

Durata dell’assicurazione

L’assicurazione sanitaria volontaria e non automatica ha una durata diversa a secondo che si tratta di personale a tempo indeterminato o di personale supplente annuale e dei relativi familiari:

Per i dipendenti a tempo indeterminato la polizza sarà valida per 48 mesi (dal 30 settembre 2026 al 29 settembre 2030),

(dal 30 settembre 2026 al 29 settembre 2030), Per i supplenti annuali la durata seguirà la scadenza del contratto di lavoro .

. Per i familiari ha una durata di 12 mesi a partire dal momento dell’attivazione.

Copertura dipendenti e familiari

In merito va chiarito che l’assicurazione sanitaria per il personale scolastico è completamente gratuita e garantisce coperture di un certo rilievo come grandi interventi chirurgici, gravi malattie, prevenzione e maternità, mentre per i familiari la polizza non è automaticamente gratuita, ma garantisce l’accesso ai servizi a tariffe agevolate e scontate presso il circuito di strutture sanitarie convenzionate.

Assicurazione per i familiari

L’estensione ai familiari attivata tramite il servizio SiSalute Up, ha una durata di 12 mesi a partire dal momento dell’attivazione e prevede, sconti e prezzi ridotti rispetto ai normali listini privati, presso i centri medici convenzionati con UniSalute, per le seguenti prestazioni.

Visite specialistiche e alta diagnostica;

Cure e prevenzione odontoiatrica;

Fisioterapia e riabilitazione;

Interventi chirurgici a tariffe dedicate.

Procedura per estendere l’assicurazione ai familiari

Fermo restante che per estendere l’assicurazione ai familiari va precisato che la metodologia cambia in relazione all’età del soggetto:

Nel caso di familiari minorenni il lavoratore che ha aderito all’assicurazione può inserirli autonomamente attraverso l’applicazione ufficiale SiSalute Up.

il lavoratore che ha aderito all’assicurazione può inserirli autonomamente attraverso l’applicazione ufficiale SiSalute Up. Nel caso di familiari maggiorenni, il lavoratore che ha aderito all’assicurazione, può estendere l’assicurazione a loro, chiedendo un apposito codice di attivazione tramite la Centrale Operativa che gli consentirà di attivare il rispettivo profilo.

Una volta registrati, il familiare può usufruire delle tariffe agevolate per prenotazioni delle visite o per gli esami, selezionando una delle strutture sanitarie convenzionate.