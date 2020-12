Oggi lunedì 14 dicembre alle 11:30 la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina parteciperà all’Evento Annuale del Pon per la Scuola, in streaming sui canali social del MI, per fare il punto sulla situazione della progettazione scolastica nell’ambito della risposta all’emergenza sanitaria ma non solo.

Focus dell’evento sarà anche il lancio del sito ilponperlamiascuola.istruzione.it ovvero la nuova piattaforma di incontro del personale scolastico e degli studenti.

SEGUI LA DIRETTA