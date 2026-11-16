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Attualità
16.11.2026

Ponte Immacolata 2026, in quali regioni le scuole sono chiuse il 7 dicembre? La mappa

Redazione
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Festività nazionali
Calendari regionali

Le scuole faranno il Ponte dell’Immacolata? Ci sono regioni che hanno già deliberato la sospensione delle lezioni il 7 dicembre, vigilia della festa dell‘Immacolata Concezione?

Quest’anno l’8 dicembre cade di martedì. Alcune scuole probabilmente hanno già deliberato il giorno di “vacanza” il lunedì 7 in modo da approfittare del lungo weekend. Molti studenti, docenti e genitori si stanno chiedendo, a meno di un mese dal giorno in questione, se ci saranno lezioni o meno.

Invitiamo, innanzitutto, a controllare gli avvisi della propria scuola, che in autonomia può scegliere di chiudere; molte regioni però hanno già “deciso dall’alto” e optato per la sospensione delle lezioni.

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Abruzzo Valled'Aosta Puglia Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-VeneziaGiulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Sardegna Sicilia Trentino-AltoAdige Toscana Umbria Veneto

Festività nazionali

La sospensione delle lezioni è stabilita per le seguenti festività nazionali:

  • 4 ottobre
  • 1° novembre
  • 8 dicembre
  • 25 dicembre
  • 26 dicembre
  • 1° gennaio
  • 6 gennaio
  • 28 marzo Pasqua;
  • 29 marzo Lunedì dell’Angelo
  • 25 aprile Festa della Liberazione
  • 1° maggio Festa del Lavoro
  • 2 giugno Festa della Repubblica
  • Festa del Santo Patrono (se ricadente in un giorno di lezione).

Calendari regionali

ABRUZZO

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

BOLZANO

Inizio delle lezioni: 7 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre all’8 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: dal 5 all’8 dicembre 2026

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dal 6 al 14 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Pentecoste: dal 15 al 17 maggio 20ì26

Fine delle lezioni: 16 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Schema calendario

BASILICATA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

CALABRIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Decreto

CAMPANIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

EMILIA-ROMAGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 5 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 26 giugno 2027)

Delibera regionale n.424 del 27/03/2026

Calendario a.s. 2026-2027 scuole dell’infanzia

Calendario a.s. 2026-2027 scuole primarie e secondarie di I e II grado

LAZIO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Circolare n.143880 del 11/02/2026

Schema calendario

LIGURIA

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

LOMBARDIA

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026 (7 settembre scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

MARCHE

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 5 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

MOLISE

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Ponte del 2 giugno: dal 31 maggio al 2 giugno 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

PIEMONTE

Inizio lezioni: 14 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dal 6 al 10 febbraio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)

DECRETO

PUGLIA

Inizio delle lezioni: 17 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Schema calendario

SARDEGNA

Inizio lezioni: 16 settembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 9 febbraio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)

DECRETO

SICILIA

Inizio lezioni: 15 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)

DECRETO

TOSCANA

Inizio lezioni: 15 settembre 2026

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)

TRENTO

Inizio lezioni: 10 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 31 marzo 2027

Festa dei lavoratori: dal 29 aprile al 1° maggio 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027

UMBRIA

Inizio lezioni: 14 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno).

VALLE D’AOSTA

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Fiera di Sant’Orso: 30 gennaio 2027

Vacanze d’Inverno: dall’8 al 10 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

DELIBERA

VENETO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: dal 30 ottobre al 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Ponte del 1° maggio: dal 29 aprile al 1° maggio 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

DELIBERA

Quindi le regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni il 7 dicembre sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

calendario scolastico

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